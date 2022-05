Adversários de Gladson Cameli querem se unir no segundo turno das eleições deste ano

Um pacto de fidelidade para estarem todos no mesmo palanque se a eleição para governador tiver 2º no Acre está sendo firmado entre os principais adversários do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA). Participam deles o Senador Sérgio Petecão (PSD), a deputada federal Mara Rocha (MDB) e o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), pré-candidatos a governadores, além de outros parlamentares como Flaviano Melo e Vanda Milani (PROS) que hoje compõem o bloco oposicionista.

A informação é do vice-governador major Rocha (MDB) que anda em visita ao Vale do Acre, já que provavelmente será candidato a deputado federal pelo MDB. “Estaremos todos juntos no mesmo palanque no 2º turno contra o Gladson”, afirmou durante encontro político em Brasiléia, assegurando que não haverá ataques entre os candidatos oposicionistas que disputarão o 1º turno.

Em contrapartida, o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), sempre bem avaliado pela população, garante que poderá vencer no 1º turno. As pesquisas apontam que a soma dos votos dos adversários não ameaça sua reeleição. Ele acredita que vence conforme declarou na sexta-feira depois de visita a indígenas na Serra do Divisor, do Moa, como chamam alguns. O PT apenas observa a movimentação das pedras no jogo.

“Ainda não entendeu que me contento com pouco”. ( A Vida é Bela, o filme)

. Com o vermelhão no asfalto em Fortaleza (CE), administrada pelo PT, ganhou força o azulão do prefeito Bocalom em Rio Branco.

. É a diversidade do mundo das cores, não sejamos preconceituosos muita embora a questão seja uma grande bobagem.

. Desemprego, miséria, fome, alimentos caros, falta de moradia, ruas, saúde e educação de qualidade merecem mais atenção.

. Quer dizer que agora a justiça é a culpada porque prefeitura e estado não podem intervir em cerca de 600 ruas do programa Ruas do Povo?

. Era só o que faltava!

. A Emurb tem reagido bem, muitas ruas estão sendo pavimentadas neste início de verão.

. A intervenção do estado no Parque da Maternidade também é louvável.

. MDB preparando uma grande festa em Brasiléia, sempre no aniversário do ex-prefeito Aldemir Lopes (MDB).

. Bem lembrado, Brasiléia é o município com mais candidatos a deputado estadual por metro quadrado.

. Por lá pré-candidatos andam se trombando na rua.

. Em Epitaciolândia, também!

. Eleição proporcional é isso!

. Bom dia!