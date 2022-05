Decreto garante que famílias que tem autistas terão isenção de IPTU em Acrelândia

Com um grande número de autoridades municipais e estaduais, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) inaugurou a sua primeira sede própria no município de Xapuri na manhã desta sexta-feira (13). Além da nova estrutura, a cidade também voltou a ter a atuação de um novo defensor público permanente.

O novo prédio da Defensoria em Xapuri foi construído com recursos oriundos de emenda destinada pelo deputado Léo de Brito por meio de convênio do governo do Acre com o Ministério da Defesa. A prefeitura local procedeu a doação do terreno onde a sede foi levantada, após aprovação da Câmara de Vereadores.

A defensora pública geral do Acre, Simone Jaques de Azambuja Santiago, disse que a inauguração da nova sede da instituição em Xapuri representa um momento histórico para a cidade com a concretização de um espaço que vai oferecer, além do atendimento às pessoas mais necessitadas, conforto e valorização.

“Esse é um momento histórico, eu fico até sem palavras para descrever a emoção que nós temos hoje de inaugurar essa sede linda, que foi construída com um olhar para realizar o serviço da Defensoria e atender a população com conforto e com organização, de onde as pessoas vão sair satisfeitas e valorizadas”, disse.

O secretário de Estado da Casa Civil, Jonathan Xavier Donadoni, que representou o governador Gladson Cameli no ato de inauguração, afirmou que a entrega da nova sede da Defensoria é a realização de um sonho e resultado de um esforço do governo com a população mais carente do estado.

“Foi um esforço conjunto do estado com a bancada parlamentar, por meio do deputado Léo de Brito, hoje a gente realiza o sonho de inaugurar a nova sede da Defensoria, mostrando o compromisso do governo com a população mais carente por meio da convocação recente de novos defensores”, destacou.

Responsável por uma emenda de cerca de R$ 500 mil para a construção do prédio, o deputado Léo de Brito enfatizou que a grande maioria da população de Xapuri, assim como do restante do Acre, não pode pagar um advogado, o que justifica a importância da presença da Defensoria no município.

“O povo de Xapuri merece um atendimento jurídico especializado, a gente sabe que a maioria da população não tem condições de pagar um advogado e é nesse sentido que a gente tem feito um trabalho desde o primeiro mandato, que é o de fortalecer a Defensoria Pública do Acre”, disse o parlamentar.

Com a nomeação, no último dia 15 de março, de mais 15 defensores públicos pelo governo do estado para atuar, principalmente em cidades do interior, a Defensoria Pública do Acre reafirma o objetivo de ampliar e intensificar a prestação dos seus serviços a uma quantidade maior de municípios acreanos.