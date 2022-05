Assis Brasil comemora 46 anos com homenagem a governador e lançamento de obras

Na abertura das comemorações dos 46 anos de emancipação política de Assis Brasil, na tarde desta sexta-feira (13), o prefeito Jerry Correia colocou no mesmo palanque o governador Gladson Cameli e políticos do PT, partido do gestor municipal.

Pelo segundo ano seguido, Correia homenageia Cameli no aniversário da cidade. No ano passado, o governador recebeu o título de cidadão honorário de Assis Brasil. Neste ano, foi condecorado com a Comenda da Ordem de Assis Brasil.

O prefeito disse que a cidade nunca recebeu tantos investimentos como tem recebido na gestão de Gladson. “Governador, nessa homenagem está contida toda a gratidão do povo de Assis Brasil pelo que o senhor tem feito pela gente. O seu governo nunca discriminou nossa gestão por sermos de outro partido”, afirmou.

Antes do ato cívico na avenida central, o prefeito, que recebeu também convidados ilustres como o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, e secretários de Estado, acompanhou o governador em duas inaugurações. A primeira foi da sede da Ciretran, que vai ofertar todos os serviços do Detran.

Posteriormente, houve a entrega do posto da Secretaria da Fazenda. Antes de deixar a cidade, o governador ainda autorizou a entrega da revitalização da delegacia e do quartel da Polícia Militar no município.

“A gente só vai conseguir fazer esse estado crescer se for unindo forças. O Jerry tem sido um grande gestor, esforçado, que vai onde for preciso para trazer melhorias para vocês. Conte comigo prefeito e parabéns para todos vocês “, disse Gladson.

Com colaboração do jornal O Alto Acre.