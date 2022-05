Vice-Presidente do União Brasil escala irmão médico para ser candidato no Acre e causa ciumeira interna no partido

Mesmo antes da convenção e da definição formal das candidaturas, um clima de ciumeira já foi criado dentro do União Brasil. O ac24horas apurou que o motivo dos ciúmes de outros pré-candidatos é a pré-candidatura do médico cardiologista Fábio de Rueda à deputado federal.

Ocorre que Rueda é irmão do atual vice-presidente do União Brasil, Antônio de Rueda. Nos bastidores do próprio partido, a informação é de que o médico vai disputar as eleições deste ano e teria um aporte diferenciado para conquistar uma importante vaga na Câmara Federal.

A família Rueda é um dos braços mais importantes dentro do União Brasil, criado da fusão do Democratas com o PSL. O partido é o maior do Brasil e vai ter um milionário fundo partidário de cerca de R$ 1 bilhão. Todo esse dinheiro vai ser conduzido pela família, já que a irmã de Antônio e Fábio, Maria Emília de Rueda é a tesoureira nacional do União Brasil.

O ac24horas conversou com o médico Fábio de Rueda que confirmou sua pré-candidatura. Pernambucano de nascimento, questionado sobre também trabalhar em hospitais do Recife, o médico disse que atua há mais de dez anos no Acre e possui residência fixa na capital acreana. No ano passado, Rueda recebeu da Assembleia Legislativa do Acre o título de cidadão acreano.

“Há mais de 10 anos atuo no Acre como médico cirurgião cardiovascular. Assim como inúmeros nordestinos e pessoas de outras regiões do país escolhi esse estado para trabalhar e viver. Nesse período, eu e minha equipe realizamos mais de mil e quinhentas cirurgias cardíacas de alta complexidade em adultos e em crianças, sem contar com os implantes de marcapassos cardíacos em pacientes provenientes dos 22 municípios acrianos. Aqui tenho residência fixa. Sou sim pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, pois aceitei o convite/desafio em participar de um projeto político partidário de grupo fantástico e entendo que posso ajudar a contribuir com o nosso estado do Acre”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de ser favorecido dentro da sigla por conta do irmão ser vice-presidente, Fábio afirmou que o partido vai garantir a isonomia entre os candidatos. “O União Brasil já nasceu um gigante. No Acre não é diferente. O que é uma grande oportunidade, também é uma grande responsabilidade. No Brasil, isso será utilizado de maneira isonômica e no Acre não será diferente. Essa liderança estadual está com o Senador Márcio Bittar que com muita propriedade vem conduzindo este fantástico crescimento de maneira democrática, isonômica e valorizando um importante time competitivo que enriquecerá a política do estado”, afirmou.

O ac24horas também procurou o secretário do União Brasil no Acre, o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano. O dirigente partidário afirmou que não vê nenhuma ilegalidade na candidatura de Rueda. “Eu, como dirigente partidário, preciso de candidato. O Rueda é um médico conceituado que trabalha no Acre há mais de uma década. É possível que tenha residência em outros lugares, mas trabalha aqui, tem residência aqui em Rio Branco e seu domicílio eleitoral é aqui no Acre. Eu sou de Sena Madureira, trabalho aqui a semana toda e final de semana vou para Sena e isso não causa nenhum prejuízo ao meu trabalho. Sua pré-candidatura é muito bem vinda”, explicou.

Sobre um possível tratamento diferenciado à Rueda, Cassiano foi taxativo e negou qualquer possibilidade. “Isso não existe, jamais faríamos isso com os nossos candidatos. Sem falar que apesar de ser um fundo partidário, o uso desse recurso público precisa seguir regras estabelecidas. Os candidatos terão o mesmo tratamento dentro do União Brasil”, disse.

Também questionado sobre os valores e a previsão de gastos do União Brasil nas eleições no Acre, Cassiano afirmou que ainda não tem previsão de valores. “O fundo partidário só é realmente definido após as convenções. Então, a gente ainda não tem essa previsão de gastos e como será realizada a divisão entre as candidaturas”.