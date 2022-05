Sine oferece 65 vagas de emprego em Rio Branco nesta sexta-feira, 13

Rairan dos Anjos Gomes, de 22 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, 12, após ser ferido com um tiro em via pública na rua Boa União, no Bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Rairan e sua esposa tinha acabado de sair de casa, quando o rapaz foi chamado por dois homens não identificados em um beco, nas proximidades de sua residência. A dupla em posse de uma arma efetuou vários tiros na direção de Rairan que foi atingindo com um projétil perna esquerda. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu correr e se esconder dentro de sua casa. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Vizinhos ao verem Rairan ferido o colocaram a dentro de um carro particular e o encaminharam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) na Baixada da Sobral. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e em seguida foi levada ao Pronto de Rio Branco, em estado de saúde estável, pela ambulância de suporte avançado do SAMU.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características dos autores do crime fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, porém não obtiveram êxito. O caso será investigado pela Polícia Civil.