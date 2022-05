Nenhum petista do Acre foi convidado para o casamento de Lula e Janja que será no dia 18

A menos de uma semana do casamento, os convidados do pré-candidato a presidência Lula e da socióloga Rosângela Silva, a Janja, começaram a receber os convites com o horário da festa, que até então estava em sigilo. O evento será às 19h da próxima quarta-feira (18), mas o endereço segue em segredo. O vestido da noiva é assinado pela estilista Helô Rocha. A indicação foi da chef Bela Gil, que é amiga do casal e está entre os 150 convidados da festa.bJanja já acompanhava o trabalho de Helô Rocha e quis que ela fosse a responsável pelo modelo.

O casal, até agora, não tem planos de lua de mel. Lula e Janja vão tirar uns dias de folga e permanecerão em São Paulo, onde vivem desde o início do ano. Em uma reunião do PT, no início do mês, Lula falou sobre o tema. Disse aos presentes que está em “eterna lua de mel com Janjinha”, como se refere à noiva. O ex-presidente já tem agendas de campanha marcadas para a semana do dia 23 de maio no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Janja, como sempre, vai acompanhá-lo.

Os convidados que vêm de outras cidades foram sendo recomendados a chegar em São Paulo no dia 17 e bloquear a agenda do dia 18 de maio. Um dos poucos deputados que entraram na lista foi Alexandre Padilha, que é médico e atende os filhos do ex-presidente. O coordenador da campanha de Lula, o deputado Rui Falcão, também foi convidado. A escolha de poucos nomes para o evento tem causado ciumeira entre os parlamentares.

Na mesma reunião no PT, Lula falou sobre a importância da cerimônia, que será civil e religiosa. Disse que é “apegado às tradições” e que queria receber uma bênção e casar de papel passado, como fez nas suas duas uniões anteriores.

O casal não quer que o casamento seja um ato político, mas a celebração deve ser usada na campanha, segundo integrantes do PT. A ideia é contrapor Lula a Bolsonaro, dizendo que o presidente se apresenta como um homem de família, mas é petista que teve seus três casamentos realizados na esfera religiosa e civil e religiosa.

O ac24horas apurou que nenhum petista do Acre foi convidado para a festa. A reportagem consultou o ex-senador Jorge Viana, que confirmou que não foi convidado, mas que entende que é uma festa mais para a família dos noivos. “É uma lista que a Janja mesma está cuidando. Muitos familiares, é algo mais íntimo, é natural isso. Desejo a felicidade desse casal”, pontuou.