Escola de Música do Acre abre 640 vagas para diversos cursos musicais na capital

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 13, o edital de inscrição para 640 vagas e cadastro de reserva para os diversos cursos musicais, distribuídos nos turnos, matutino e vespertino.

Serão oferecidas 40 vagas para alunos do ensino fundamental I no Curso de Musicalização Infantil. Outras 600 vagas para alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, distribuído no Curso de Iniciação Musical o qual possibilita a inscrição nos seguintes instrumentos (violão, contrabaixo, cavaco, ukulelê, guitarra, canto, percussão, guitarra, técnica vocal, sopro) e suas respectivas disciplinas.

O período de inscrições do Processo Seletivo será de 13 a 18 de Maio de 2022, diretamente na Escola Acreana de Música, localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, Bairro distrito Industrial.

Ao se inscrever, o candidato ou o responsável pelo candidato (PARA MENORES DE IDADE), deverá optar por apenas 01 (um) dos turnos ofertados: matutino ou vespertino; 5.4. O responsável pela inscrição dos candidatos inscritos na musicalização infantil deverá estar ciente de que este, sendo selecionado para compor uma turma, terá aulas de musicalização infantil (instrumento musical: flauta doce e canto coral), de acordo com a sua turma e professor tutor. Os candidatos ao Curso de Iniciação Musical, a partir de 11 anos de idade, poderão inscrever-se em apenas 01 (um) instrumento, não havendo segunda opção.

O sorteio público das vagas ocorrerá no próximo dia 23 de maio, às 9h, nas dependências do Auditório da Escola de Música do Acre – EMAC, transmitido através de uma Live pelo Instagram da escola ([email protected]).