Bandidos invadem casa de Tenente da PM próximo ao Chalé Bar e fazem família de refém

O mecânico Gerson Castro da Silva Ferreira passou à condição de réu no processo em que figura como vítima o morador de rua Renan de Souza, o “Nego Bau”. A decisão é do Juiz Raimundo Nonato da Costa Maia, da 2ª Vara Criminal de Rio Branco, que aceitou a denúncia do Ministério Público.

O denunciado irá responder por crimes de tortura e lesão corporal grave contra a vítima, cujo dedo foi decepado com um terçado. “Nego Bau” morreu no início do ano em decorrência de problemas de saúde.

De acordo com a denúncia no Ministério Público, o caso que consternou a população da capital, onde “Negro Bau” era muito conhecido, ocorreu em dezembro do ano passado.

Gerson Castro teria flagrado o morador de rua dentro de sua casa, onde ele teria praticado alguns furtos. Como castigo, ele torturou a vítima e lhe cortou um dedo de uma das mãos.

O acusado filmou toda a ação e mais tarde compartilhou o vídeo nas redes sociais, chegando a causar comoção social.

Ao descobrir que a polícia havia iniciado um inquérito para apurar o crime, o acusado fugiu para Porto Velho. Ao retornar, no dia 12 de abril, acabou preso e foi recolhido ao presídio.

“Nego Bau” faleceu no dia 15 de janeiro na emergência do Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência (HUERB).