2ª edição do Brazilian iGaming Summit traz as últimas tendências e inovações da indústria iGaming em 2022

Nos dias 28 e 29 de junho acontecerá, de forma totalmente presencial, a segunda edição do BiS (Brazilian iGaming Summit), no Espaço Boulevard JK, em São Paulo. Com ainda mais oportunidades de networking, conhecimento e conteúdos de relevância para a indústria iGaming global, o BiS está de volta e contará com presença das principais empresas do setor.

O BiS 2022 reunirá novamente os principais representantes dos segmentos de apostas esportivas, loterias e afiliados. O sucesso da primeira edição do BiS já o consolidou como uma referência internacional, já que o evento contou com a participação de políticos, reguladores, operadores, autoridades, embaixadores e representantes de players de todo o mundo.

Com o Brasil se transformando em um expoente na indústria de apostas esportivas e jogos, inúmeras empresas do setor vêm acompanhando todos os desdobramentos do processo regulatório. Nesse sentido, o maior evento de apostas do Brasil tem como objetivo oferecer conteúdo relevante, atualizado e que ajude a projetar o futuro do mercado nacional, que está com grandes expectativas de crescimento.

Além de tudo isso, o BiS deste ano traz uma grande novidade, um terceiro dia, onde ocorrerá o Afiliados LATAM: o primeiro evento exclusivo do mercado iGaming, abrangendo apostas esportivas, jogos de cassino e loterias.

“O sucesso da primeira edição do Brazilian iGaming Summit permitiu que organizássemos o novo evento para junho de 2022 e já estamos planejando eventos itinerantes para o Afiliados Latam em outros países”, declarou Alessandro Valente, Presidente do BiS. “Desta vez com a colaboração das duas maiores empresas de afiliação da América Latina no segmento iGaming”, complementou.

O retorno do BiS é uma grande notícia para diversos players internacionais e nacionais, que estavam aguardando a volta do maior evento do segmento no Brasil. O mercado brasileiro de apostas promete ser um dos maiores do mundo, mas ainda precisa de alguns ajustes e discussões antes de entrar em vigor no país.