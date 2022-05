N. Lima diz que segura pedido de impeachment caso Bocalom intervenha em ruas judicializadas

Na tarde desta quarta-feira, 11, o senador e pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão (PSD), confirmou que a deputada federal Vanda Milani (PROS)será a pré-candidata ao senado da República pela sua chapa majoritária.

A oficialização do acerto veio logo após a divulgação da polêmica “gafe’ cometida por membros partidários na divulgação do folder do evento que será promovido neste mês. Segundo Petecão, o martelo foi batido em reunião com a parlamentar na manhã de hoje. “Passei uma boa parte da manhã em uma agradável conversa com a deputada federal Vanda Milani. Tenho a dizer que o martelo está batido. A competente deputada Vanda será a nossa pré-candidata ao Senado Federal”, comemorou.

O ato de apresentação oficial de Milani como pré-candidata majoritária na chapa de Sérgio Petecão deverá ocorrer no próximo dia 21 de maio na chácara Boi Cagão com a presença, inclusive, do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. “Tenho absoluta certeza de que Vanda será uma importante parlamentar no Senado para o Estado do Acre nos próximos anos” declarou o parlamentar.