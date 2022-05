Em ação educativa na rodoviária, PRF prende passageiro transportando maconha

A estudante Ana Beatriz Martins, 16, da Escola Cívico Militar Madre Adelgundes Becker, em Cruzeiro do Sul, foi escolhida para representar o Estado do Acre no projeto Jovem Senador 2022.

A adolescente, que está no segundo ano do ensino médio, foi orientada pela professora Maria Tânia. As duas irão para Brasília no período de 27 de junho a 1 de julho.

O nome dos 27 alunos que venceram o concurso, foi publicado dia 6 deste mês. A iniciativa seleciona as melhores redações feitas por alunos de escolas públicas de todo o país. Cada representante irá vivenciar o processo legislativo no Senado e as propostas feitas por eles podem ser transformadas em projetos de lei.

Neste ano, o tema da redação foi o bicentenário da Independência: 200 anos de Independência – lições da história para a construção do amanhã.

Além da viagem, com passagem aérea, hospedagem, alimentação e locomoção incluídos, cada jovem senador ganha um notebook como prêmio. Os professores orientadores irão acompanhar os estudantes em Brasília e também são premiados com notebooks.