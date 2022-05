Barco afunda e mulher desaparece no Rio Juruá; pai salva filho de 4 meses

A jovem Eliziane Moreira do Vale, 18 anos, desapareceu nas águas do Rio Juruá, na altura da Comunidade 13 de Maio, em Rodrigues Alves, quando a canoa em que ela estava colidiu em um pedaço de madeira na manhã dessa quarta-feira (11). A jovem estava na embarcação com o marido, José Raí Souza da Silva e o filho do casal, Enzo Souza do Vale, de apenas 4 meses na hora do impacto. O homem conseguiu salvar a criança, mas a jovem mãe sumiu nas águas.

O 1°Sargento do Corpo de Bombeiros, Márcio Morais, conta que chovia na hora do acidente e que José Raí não viu a tora de madeira no rio. “Por causa da chuva, ele protegia parte do rosto com um guarda chuva e não viu a tora, colidindo. Ele conseguiu salvar a criança, mas ela desapareceu nas águas”, cita o militar, afirmando que as buscas vão prosseguir nesta quinta-feira, 12.