Tudo azul…

O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) sempre foi um dos maiores críticos do PT. Não só isso, adversário político ferrenho. Os embates nas urnas entre eles e petistas são memoráveis. Como diz o ex-vereador Cabide, “estão registrados na imprensa e nos anais do Tribunal Eleitoral”.

As críticas de Tião Bocalom tinham três eixos: O primeiro, de que o PT aparelhou a prefeitura; o segundo, que era perseguidor e o terceiro eixo de que havia corrupção nas gestões do PT sem nunca ter conseguido provar nenhuma. Até a mais famosa delas, a Operação G7, acabou dando atestado de idoneidade moral ao PT do Acre. O nacional é assunto para outro texto.

Bocalom, por exemplo, criticou duramente as gestões do PT que costumavam usar o vermelho. Ele agora faz o mesmo usando a cor do seu partido, o azul. Isto, em vias públicas, casa de papai Noel, iluminação do Natal, paradas de ônibus etc.

O PT dizia que o vermelho está na bandeira do Acre (a estrela); Bocalom afirma que o azul está na bandeira da prefeitura. Talvez o filósofo alemão Nietzsche explique: “Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar um monstro também. Quanto ao PT, não tem o direito de dar um pio.

“Se não pode com o pote não segura na rodilha”. (Ditado nordestino)

. O Acro é tec, o agro é pop… só não tem votos!

. É o que dizem os adversários dos candidatos do agro.

. Em relação a candidatura ao governo do deputado Jenilson Leite (PSB) o PT está literalmente dividido.

. As informações que recebo dizem isso.

. Com o PC do B, dizem alguns petistas, a situação foi completamente diferente.

. Bom, eles que se entendam.

. O professor Carioca Nepomuceno ainda não entrou em cena; está focado em dar aulas no curso de História da UFAC.

. Então, tá!

. Mara Rocha X Petecão X Jenilson!

. A briga para saber quem vai para o 2º turno.

. O que menos o governador Gladson Cameli precisa agora é de um pé de peia entre seus assessores.

. O governador precisa ser poupado!

. O problema da burrice geral no Brasil de hoje é que as esquerdas e as direitas estão em um saco só na definição.

. Existem esquerdas e esquerdas; direitas e direitas!

. Assim como o existencialismo.

. O existencialismo cristão, por exemplo, que, inclusive, vem antes do ateu com o rei Salomão e posteriormente Soren Kierkegaard, na Dinamarca.

. Bom dia!