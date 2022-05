PRF apreende mais de seis quilos de cocaína em fiscalização de ônibus na BR-364

Em duas abordagens realizadas na noite desta terça-feira (10), em uma fiscalização em ônibus que transitavam pela BR-364, patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estavam de plantão no Posto de Fiscalização do km 115 apreenderam mais de 6 quilos de pasta-base e cloridrato de cocaína. Um homem que ia para Petrolina, no estado de Pernambuco, foi preso e autuado na Delegacia de Flagrantes, na Cidade do Povo.

A primeira apreensão ocorreu quando os policiais pararam um coletivo que se deslocava no sentido Rio Branco/Porto Velho. Os federais desconfiaram do comportamento de um dos passageiros, que estava excessivamente nervoso. Ao verificar a bagagem de mão do mesmo nada encontraram. Só então descobriram que o mesmo usava uma cinta abdominal onde escondia dois quilos de pasta-base de cocaína.

Ao ser interrogado, ele disse que veio ao Acre com o objetivo de pegar a droga e levá-la para Petrolina, em Pernambuco, e que seria bem pago pelo trabalho. Foi apresentado na Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e autuado por tráfico de entorpecentes.

A segunda apreensão ocorreu logo em seguida. Os policiais abordaram outro ônibus e faziam fiscalização na bagagem para saber se todas as bolsas estavam devidamente etiquetadas, quando descobriram uma de forma ilegal.

No interior encontraram um pote de creme de cabelo contendo 4 quilos e 765 gramas de cloridrato de cocaína. Como o proprietário não foi identificado, a droga foi levada para a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC).