Prefeitura de Rio Branco convoca 123 aprovados em Processo Simplificado da Secretaria de Direitos Humanos

Pais de estudantes da educação infantil no município de Bujari procuraram o ac24horas para reclamar da demora para início do ano letivo mesmo com o fim da pandemia e as aulas terem retornado em todos os outros municípios.

“É um descaso o que faz a prefeitura, não inicia as aulas, não dá uma satisfação e nós já estamos chegando no segundo semestre do ano e nossos filhos é que são prejudicados. Como eles não explicam, surgem várias conversas. A última é a de que não há merenda nas escolas e se for esse o real motivo, é uma vergonha”, afirma Gabriela Maia.

O ac24horas procurou a prefeitura de Bujari que explicou o atraso no início do ano letivo. De acordo com a secretária de educação do município, Maria Odete, o problema não é falta de merenda e já foi resolvido. “De fato, tivemos um problema para o início do ano letivo relacionado ao transporte escolar, já que grande parte dos nossos alunos são da zona rural. Esse problema já está resolvido e podemos anunciar à comunidade de Bujari que iniciamos o ano letivo na próxima segunda-feira, dia 16.