Funcionários da URAP Vila Ivonete vivem em pânico com ação de assaltantes

A grande maioria dos servidores da Unidade de Referência de Atenção Primária (URAP) localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, na Vila Ivonete, que atende uma população aproximada de 50 mil pessoas, está vivendo em pânico com a ação de assaltantes.

Impedidos de deixar seus veículos no estacionamento da unidade, os funcionários são obrigados a estacionar em locais distantes, onde são assaltados. No final da tarde de segunda-feira (9), duas servidoras foram vítimas da bandidagem que atua no local, uma delas perdeu a motocicleta.

De acordo com as vítimas, a unidade de saúde tem um estacionamento, onde poderiam deixar os veículos em segurança. Ocorre que o DETRAN e a Polícia de Trânsito entendem que é proibido estacionar no local e multam todos que fazem uso do estacionamento.

Diante da situação, os servidores da URAP são obrigados a deixar suas motos e carros a uma ou duas quadras do local de trabalho, o que facilita a ação dos ladrões. Os assaltos e furtos ocorrem geralmente nos finais de tarde e início da noite, quando os servidores saem do trabalho e tentam voltar para casa.

Na segunda-feira, duas funcionárias que haviam deixado suas motos estacionadas à distância foram atacadas por um homem armado, que depois de ameaçá-las roubou uma motocicleta Factor vermelha placa OGV 6773 e um capacete.

As câmeras de segurança instaladas na área filmaram toda a ação do assaltante que está sendo procurado por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).