Longo propõe moção de pesar na Aleac em homenagem a Luiz Saraiva e presta condolências

O mecânico do helicóptero que caiu no último domingo, 8, numa região de floresta no interior do Acre e que foi resgatado no dia seguinte, deverá ser transferido de Cruzeiro do Sul para a capital acreana nesta terça-feira (10). Jorge da Silva Figueiredo, de 63 anos, ficou mais de 24 horas no local da queda da aeronave e passará por cirurgia.

Segundo o diretor clínico do hospital, Elcimar dos Reis, o mecânico sofreu uma fratura na segunda vértebra, o que lhe fará passar por uma neurocirurgia. De acordo com o diretor, Figueiredo corre o risco de perder o movimento das pernas.

O mecânico foi retirado da região de mata pelo Corpo de Bombeiros, Ciopaer, Exército e moradores da região. Um helicóptero do Ciopaer pousou em uma clareira na mata e o levou para Cruzeiro do Sul. Ele deve chegar ao Pronto-Socorro de Rio Branco em avião via Tratamento Fora do Domicílio- TFD.