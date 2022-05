Dupla é perseguida e presa com motocicleta com restrição de roubo na Capital

Em sessão com o início previsto para às 8h30min de hoje, no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Rio Branco, o Conselho de Sentença deverá julgar a dona de casa Maria Auxiliadora Barbosa dos Santos e o seu marido Emerson dos Santos, pelo assassinato do autônomo Alexandre Rocha da Silva, de 26 anos, em 2018.

O casal já passou por um julgamento em 2020, quando foi absolvido e o filho de Maria Auxiliadora, Francisco Cleiton Pereira, de 23 anos, foi condenado. A juíza Luana Campos estará à frente dos trabalhos, o promotor Carlos Pescador representará o Ministério Público e a advogada Gabriella de Andrade Virgílio atuará na defesa dos réus.

Na manhã do dia 5 de outubro de 2018, populares que passavam pelo Ramal do Cacau, no km 12 da Rodovia AC-40, encontraram o cadáver de Alexandre Rocha da Silva à margem da pista com duas perfurações de arma branca. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o crime teria sido praticado por Emerson dos Santos, a esposa Maria Auxiliadora Barbosa dos Santos e dois filhos, Francisco Cleiton Pereira e outro, menor de 16 anos.

Alexandre Rocha seria usuário de drogas e há algum tempo vinha perturbando moradores do Ramal do Pica-Pau, onde teria praticado alguns furtos. Dias antes do crime, ele teria discutido com Maria Auxiliadora chegando ao ponto de ameaçá-la e agredi-la. Diante dos fatos a família planejou a morte do homem que ocorreu dias depois.

Indiciados por homicídio qualificado e corrupção de menores Emerson, a esposa Maria Auxiliadora e o filho Francisco Cleiton Pereira foram julgados em setembro de 2020, quando marido e mulher foram absolvidos e o filho condenado.

Sob a alegação que os jurados tinham votado de maneira contrária às provas que constam no processo, o Ministério Público recorreu da sentença. A Câmara Criminal acatou o pedido e determinou que o casal fosse julgado novamente.