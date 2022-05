Cenipa vai a local de acidente e faz perícia em helicóptero que caiu em Cruzeiro do Sul

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Aeronáutica do Brasil, esteve nesta terça-feira (10) no local da queda do helicóptero que prestava serviços ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) no último domingo (8) e fez a perícia do acidente.

O piloto do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Polícia Militar do Acre, coronel Carlos Negreiros, que levou a equipe do Cenipa ao local do acidente disse que os militares permanecem em Cruzeiro do Sul e nesta quarta-feira (11) vão ouvir as pessoas que estavam na aeronave para concluir o material necessário para a análise da causa do acidente.

“A perícia foi realizada hoje, mas ainda vai levar um tempo para concluir. Nesta quarta-feira, eles vão ouvir as vítimas, as pessoas que estavam no helicóptero. Nós demos apoio na perícia levando os militares até o local do acidente, mas quanto às causas só a perícia vai apontar”, disse o oficial.

O helicóptero caiu domingo com 7 pessoas a bordo: o piloto Rodrigo Castro, o mecânico Jorge Figueiredo, o técnico em enfermagem João Gomes, um casal e duas crianças de um ano e quatro meses da etnia Kulina, que não tiveram os nomes divulgados.

A aeronave havia ido de Cruzeiro do Sul até uma Terra Indígena no Alto Envira para buscar as crianças com suspeita de pneumonia. O acidente aconteceu quando a equipe retornava.