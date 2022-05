Carreta do Hospital do Amor conscientiza os cuidados de prevenção ao câncer nas escolas

Acusado de atear fogo na própria casa no final e jogar acetona na ex-companheira, o autônomo W.U.L., de 35 anos, nega que tenha praticado tais crimes e diz ter provas que a própria mulher foi a autora do sinistro com o intuito de prejudicá-lo, sendo prova disso que sequer foi procurado pela polícia e que continua gozando de liberdade.

“Ela toma remédio controlado. Surtou e me expulsou de casa juntamente com o filho, que é autista. O pai dela mora aqui do lado e pode confirmar que não estou mentindo”, disse.

W.U.L, que morava à travessa da Floresta, no bairro Floresta Sul, onde ocorreu o incidente, disse que no sábado (7), Ticiane Freitas Lopes, sua mulher, surtou e o expulsou de casa juntamente com o enteado de 15 anos, que é autista, tendo, inclusive, apresentado um vídeo com a mulher jogando tudo para fora de casa.

“Eu saí com meu enteado e fomos até um posto de gasolina nas proximidades para pegar um Uber para que o garoto fosse para a casa do pai. Nesse intervalo ela tocou fogo na casa. Eu sequer estava no local quando ocorreu o incêndio. Quando voltei à casa já estava tomada pelo fogo e nada pode ser feito”, comentou.

Quanto à denúncia que ele a mantinha em cárcere privado, disse que também não é verdadeira, já que segundo ele, seu sogro mora na casa ao lado e teria visto alguma coisa.

“Também não são verdadeiras as afirmações de que sou foragido da justiça. Eu nunca fui preso na minha vida. Sou um homem trabalhador que sai de casa às 6 da manhã e só volta à noite. Estou à disposição da polícia, justiça ou a quem de direito para provar que estou falando a verdade e, portanto, inocente dessas acusações”, concluiu.