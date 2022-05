Inscrições para o Enem 2022 começam a partir desta terça-feira (10)

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso neste domingo (8) próximo ao Posto de Fiscalização de Tucandeira, no Km-115 da BR-364, no sentido Rondônia, quando dormia no interior de um automóvel estacionado à margem da rodovia federal.

O indivíduo é suspeito de tentar abusar de uma mulher e ter feito um disparo de arma de fogo em via pública. Em seu poder foi apreendida uma pistola calibre .380 municiada. Apresentado na Delegacia Geral de Polícia de Acrelândia, acabou sendo responsabilizado criminalmente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram avisados, via telefone, que próximo ao Posto de Tucandeira, um homem havia tentado abusar de uma mulher e feito um disparo. No local, os policiais iniciaram as buscas e acabaram encontrando o suspeito, que dormia dentro do carro de sua propriedade.

Ao receber ordem de prisão não esboçou nenhuma reação, sendo encontrada uma pistola .380 municiada, a mesma com a qual ele fez o disparo. A mulher relatou aos policiais, que o homem a convidou para beber juntos e mais tarde tentou fazer com que saísse em sua companhia à força.

Como ela recusou, ele exibiu a arma e fez um disparo. Por sorte a vítima não sofreu nenhum ferimento e conseguiu correr em busca de ajuda. Ela também foi apresentada à Polícia Civil para prestar depoimento.