Equipe do Ciopaer e Bombeiros resgatam mecânico de helicóptero que caiu em Cruzeiro do Sul

Uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Polícia Militar do Acre e o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul resgataram na tarde desta segunda-feira, 9, um mecânico identificado como Figueiredo, que ainda estava da área de mata onde caiu o helicóptero em que ele estava, neste domingo (8).

A vítima do acidente estava no local, nas proximidades do Rio Crôa, há mais de 24 horas porque sentia fortes dores na coluna e não conseguia andar para sair do local com as outras 6 pessoas que estavam a bordo da aeronave.

Os militares do Ciopaer saíram de Rio Branco para Cruzeiro do Sul pela manhã. Seguiram para a missão do quartel da Polícia Militar e conseguiram pousar no local do acidente, em uma clareira aberta na mata pelos bombeiros e moradores da região.

As equipes voltaram para Cruzeiro do Sul com a vítima e pousaram novamente no quartel da Polícia Militar, onde uma unidade do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) aguardava para levar o mecânico ao hospital.

Em seguida, o helicóptero do Ciopaer voltou ao local do acidente para buscar os bombeiros e demais profissionais que participaram das ações de socorro e resgate. Figueiredo foi a última vítima da queda da aeronave a ser resgatada.

O piloto Rodrigo e um técnico em enfermagem saíram sozinhos do local, e depois de andar por mais de três horas na mata, conseguiram, com a ajuda de moradores, chegar até o Hospital do Juruá.

Duas crianças indígenas e os pais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros às 2h45 da madrugada deste domingo.

O caso

O helicóptero acidentado presta serviço para o Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá – Dsei. Uma médica que está na Terra Indígena Terra Nova, no Alto Envira, a serviço do Dsei, pediu a remoção das duas crianças da etnia Kulina com suspeita de pneumonia para o Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.

O helicóptero com o piloto, um mecânico e um técnico em enfermagem, decolou de um hotel de Cruzeiro do Sul às 8h30 da manhã. Na volta, com 7 pessoas a bordo, a aeronave caiu em uma área de floresta próximo ao Rio Crôa.

Veja o vídeo: