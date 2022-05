Com cobertura baixa, quatro cidades do Acre recebem ação de vacinação contra doenças

Para fortalecer as ações de imunização nas regiões de fronteira e melhorar o acesso da população desses municípios aos serviços de vacinação, o Ministério da Saúde lançou no último sábado (7) o “Plano de Ação: Estratégia de Vacinação nas Fronteiras de 2022”.

A meta é atender cidades gêmeas nas fronteiras internacionais. O Estado do Acre possui quatro regiões oficializadas como cidades gêmeas: Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, todas em fronteira com Bolívia ou Peru.

O plano pretende ampliar as coberturas vacinais em 33 cidades gêmeas brasileiras localizadas em nove Estados, além do Acre: Amapá, com 1 cidade; Amazonas (1), Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (7), Paraná (4), Rio Grande do Sul (11), Rondônia (1), Roraima (2) e Santa Catarina (1).

De forma estratégica, serão priorizadas as vacinas tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola), pólio, febre amarela, Covid-19 e influenza. Os cinco imunizantes serão utilizados como indicadores de monitoramento e avaliação da estratégia. Os países que fazem fronteira com o Brasil serão convidados a aderir ao Plano, com a inclusão das cidades que fazem fronteiras com os 33 municípios brasileiros selecionados. Por isso, cidades estrangeiras

O plano de ação segue até o dia 10 de novembro de 2022. O objetivo da pasta é melhorar os índices de cobertura vacinal nessas localidades e com isso evitar novos casos ou a reintrodução de doenças imunopreveníveis em território nacional. Dos 33 municípios de fronteira selecionados para ação, apenas 12% atingiram a meta de cobertura vacinal para a pólio e tríplice viral, em 2021, e 6% para a vacina febre amarela.

O Brasil tem 588 municípios localizados na faixa de fronteiras, correspondendo a 16,7% do território brasileiro, destes, 33 municípios estão classificados como cidades gêmeas, por estarem demarcados pela linha de fronteira seca ou fluvial.