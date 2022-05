Antecipando 13º, Gladson promete gerar mais de R$ 100 milhões em negócios na ExpoAcre 2022

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira, 9, foi divulgada a programação oficial da 47ª edição da ExpoAcre, que ocorrerá entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, em Rio Branco, no Parque de Exposições Wildy Viana.

A secretária de comunicação do governo, jornalista Nayara Lessa, fez a apresentação da logomarca do evento que conta com as cores da bandeira acreana. “Será a maior feira do agronegócio do Acre”, ressaltou.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli pregou a união da população e dos empresários em prol da realização de um grande evento no Acre. “Acabou a pandemia, agora é arregaçar as mangas e realizar os negócios que o Acre precisa. Tenho gratidão a todos os órgãos envolvidos. A expectativa está em torno de R$ 100 milhões em investimentos na semana da ExpoAcre”, declarou.

Cameli enfatizou ainda que será antecipado o décimo terceiro deste ano na semana da Feira Agropecuária.

O coordenador da ExpoAcre, Rômulo Grandidier, disse que a recomendação do governo é que essa edição possa movimentar o maior número de negócios possíveis – gerando assim, novos postos de empregos e renda. “Nesses dois anos de pandemia a economia ficou travada, então agora temos a missão de realizar os negócios para o desenvolvimento do Acre”, comentou.

O empresário Marcello Moura, presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), destacou que a associação vai ajudar o governo na realização do evento. Ele parabenizou a gestão pelo destravamento da burocracia aos grandes, médios e pequenos produtores. “Agora eles perderam o medo. Os bancos investem sem medo porque sabem que irão ter retorno”, explicou.

O secretário de produção e agricultura, Edvan Azevedo, enalteceu os incentivos dados pelo governador Gladson Cameli aos produtores rurais do estado. “Essa edição será a demonstração do que o seu governo fez ao agronegócio. A ExpoAcre mostrará toda a alegria que o Agro tem. Os bancos têm mais de meio bilhão de reais para custeio do agronegócio até o final de 2023. ”

Marcaram presença na solenidade diversos empresários do ramo da pecuária e do agronegócio, o produtor Jorge Moura, o pecuarista Betão Pinheiro, o médico Carlos Beirute, o ex-secretário de governo Alysson Bestene e demais autoridades.

Programação

A programação do evento terá a Cavalgada que abre a Expoacre 2022. Concentração no Calçadão da Gameleira com Desfile pela Via Chico Mendes até o Parque de Exposições Wildy Viana, no dia 30 de julho.

No mesmo dia, haverá a abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre.

No dia 1° de agosto, haverá o show nacional de João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Na terça-feira, 2, a dupla Maiara e Maraisa se apresentam na Arena de Shows. O show de encerramento no dia 7 de agosto ficará por conta do cantor Wesley Safadão.