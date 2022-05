Rio Branco, Sena e Rodrigues Alves: os líderes na geração de emprego no Acre em 2022

Ao menos 80% das população rio-branquense com potencial para gastos domésticos demonstram intenção de gastos de consumo no Dia das Mães, comemorado no próximo dia 8 de maio. A constatação é de estudo feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), em parceria com o Instituto Data Control, junto a 200 pessoas, realizado dia 28 de abril, em Rio Branco.

De acordo com o assessor da presidência da Fecomércio/AC, Egídio Garó, o Dia das Mães, celebrado no segundo domingo do mês de maio, é recebido como uma das melhores datas anuais para vendas domésticas do varejo. “Para 89% dos rio-branquense os gastos para a próxima data tradicional devem ser maiores que o realizado em 2021 (44%), sendo o valor superior em até 20%, mesmo quando o cenário econômico do país não se apresenta no melhor momento para gastos sem provisionamento domésticos”, explica o assessor.

A pesquisa observa ainda que, das pessoas com interesse de gastos de consumo, umas parcelas de 24,5% devem gastar com perfumes, 22% com roupas, 14,5% com calçados, 9,5% com utensílios domésticos e 5% com flores.

Baseado na pesquisa, os dados demonstram que um percentual de 21% dos entrevistados que pretendem homenagear as mães com produtos como: cesta de café da manhã, almoço, celular, produtos de maquiagem, eletrodomésticos, chocolates e etc. outra parcela de 3,5% diz não saber

Dentre os diversos tipos de comércio existentes no mercado de Rio Branco, os dados coletados indicam que 68% da população demonstram preferência para o comércio físico do centro da cidade. Outra parcela de 32% deve procurar o comércio de shopping Center (9,5%), comércios de bairros (8%), internet (6,5%), supermercados (4,5%), camelô (2,5%) e outros (1%).

O estudo conclui que 9% da população estima gastos de até R$50, enquanto uma parcela de 34,5% estima gastos entre R$50 e R$100. Desta forma, aproximadamente 43,5% devem gastar até R$ 100.

Com informações da Fecomércio.