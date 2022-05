Presidente do PT diz que não existe acerto com Jenilson e César Messias rebate: “Ninguém constrói uma candidatura sozinho”

O presidente estadual do PT, Manoel Lima, disse ao ac24horas na manhã deste sábado, 7, durante inauguração da nova sede do partido em Rio Branco, que não há nenhum acordo firmado para que o partido apoie o deputado Jenilson Leite (PSB) como candidato ao governo, tendo o ex-governador Jorge Viana concorrendo ao Senado.

“Continuamos conversando com as pessoas. Estou à frente do PT há um mês e não tivemos essa conversa oficialmente com a direção do PSB. Estamos abertos para conversar. O que a gente precisa deixar claro é que todos aqueles que querem tirar o Acre do atual atraso nós estamos dispostos a dialogar”, disse Lima.

Perguntado se há alguma possibilidade do PT lançar uma chapa majoritária para o governo, Manoel Lima preferiu não polemizar. “Esse é um ponto que estamos conversando, ouvindo as lideranças e todos aqueles, independente ou não de serem do PT, estamos abertos para construir a melhor proposta para trazer esperança para o povo do Acre”, disse.

Quem esteve presente na inauguração da nova sede do PT em Rio Branco foi César Messias, presidente estadual do PSB, partido que sonha com a composição da aliança tendo Jenilson como candidato ao governo.

Ao saber das declarações de Manoel Lima, César afirmou que o momento é realmente de conversa. “O momento é de conversa. Respeitamos muito o PT e gostaríamos que o PT também respeitasse as nossas decisões que o PSB vai tomar. Eu sempre fui à favor de uma unidade ampla no estado, mas se não for possível, paciência. O Jenilson tem construído sua história e vem representando o novo. Acho que eu que a unidade fica mais forte, ninguém constrói uma candidatura sozinho, mas se for a decisão do PT vamos respeitar”, disse Messias.