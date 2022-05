Diesel sobe 5,48% no Acre e se mantém o mais caro do Brasil em 2022, aponta estudo

Segundo o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) referente ao fechamento de abril, Os preços médios do diesel comum e do tipo S-10 da região também são os mais caros do território nacional: R$ 7,088 e R$ 7,269, com altas de 3,01% e 3,56%, respectivamente. Já o preço da gasolina fechou o período a R$ 7,492, alta de 2,10% em relação a março.

“O maior preço médio do País e entre os Estados do Norte para o diesel comum foi registrado no Acre, a R$ 7,55, com acréscimo de 5,48% no comparativo com março. O Amazonas apresentou a menor média da região (R$ 6,59)”, informou a TL.

O Pará comercializou o etanol pelo maior preço médio do País, a R$ 6,685, e alta de 1,33%. A menor média da região para o combustível foi registrada nos postos de abastecimento do Amazonas, a R$ 5,544.

Apesar de apresentar o menor acréscimo no preço (1,73%), o litro do etanol na Região Norte chegou a R$ 6,162 e já é o mais caro do Brasil.

A gasolina mais cara do Norte também foi encontrada nas bombas de abastecimento do Pará, a R$ 7,769, com alta de 2,14%. O Amapá não só registrou a menor média para o combustível na Região Norte, como também se destacou no ranking da média mais barata do Brasil (R$ 6,943).

No período, o Amapá comercializou o diesel S-10 pela média mais cara de todo o território nacional, a R$ 7,797, e com a alta mais expressiva do País, de 10%. Já a menor média da região para o combustível foi registrada do Amazonas, por R$ 6,681

A Região Norte continua nos destaques das maiores médias e aumentos de preço, especialmente para o diesel. Assim como em março, a gasolina é a opção mais vantajosa para abastecimento em todos os Estados da região, conforme o último levantamento da Ticket Log.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.