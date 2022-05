Governo e Prefeitura vão fazer a estrada entre Porto Walter e Cruzeiro do Sul

Com objetivo de reduzir o criadouro de mosquitos que causam doenças como dengue e malária, a prefeitura de Mâncio Lima intensifica a limpeza nas áreas urbana e rural do município.

As ações realizados pelas Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo SEMATUR, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – SMOU e Gerência de Endemias, incluem limpeza e manutenção de córregos, açudes, igarapés, coleta periódica do lixo, campanhas de educação e conscientização e os mutirões de limpeza pública. Como resultado já é registrada a redução nos casos de malária no município.

Um dos mutirões de limpeza pública está sendo feita na Terra Indígena Puyanawa com o apoio do Endemias e o Distrito Sanitário Especial Indígena do Juruá – DSEI. No local são feitos limpeza pública, limpeza dos quintais, acondicionamento do lixo em saco plásticos, orientação quanto ao descarte adequado do lixo doméstico, palestras e visitas domiciliares. A ação visa, tanto a coleta do lixo da aldeia quanto a redução dos casos de malárias e outras doenças. A Terra Indígena registrou no mês de abril cinco casos positivos de malária, destes, 3 importadas, duas lâminas de verificação de cura (LVC) e apenas um caso novo.

A Prefeita em exercício Ângela Valente, o secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Rosaldo Marques e o Gerente de Endemias, Francisco Melo acompanharam a ação.

“A prefeitura atua em várias frentes para reduzir casos de malária e outras doenças. As equipe de endemias indígena contribuí com a redução dos casos por estar no dia a dia da comunidade, realizando visitas diárias e detecção precoce dos casos de malária. A cada dia várias toneladas são produzidas e jogadas fora e uma consequência dessa atitude é a proliferação de diversas doenças, inclusive aquelas relacionadas com vetores, representando riscos à saúde pública. Por isso a prefeitura também tem essa preocupação com a limpeza dos locais e e coleta do lixo”, relatou a gestora.

Redução de casos de malária

A partir de várias ações, a prefeitura de Mâncio Lima consegui reduzir em 80% os casos de malária do tipo falciparum este ano com relação à abril de 2021. Este mês dos 80 casos de malária detectados no município, apenas quatro são deste tipo, que é a mais letal. Os dados são animadores com relação à doença de um modo geral e os números são os menores dos últimos 15 anos.