Fies 2022.1: prazo para a convocação da lista de espera é prorrogado

O prazo para as convocações da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2022 foi prorrogado. O período que terminaria ontem (4), segue até o dia 26 de maio.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), nesta edição não haverá oferta de vagas remanescentes. Por conta disso, o prazo foi prorrogado para o preenchimento total das vagas. Os candidatos que ainda não foram pré-selecionados devem acompanhar pelo site fiesselecaoaluno.mec.gov.br a possível convocação.

Os pré-selecionados devem complementar a inscrição para a contratação do financiamento no prazo de três dias úteis, a contar a partir da divulgação da lista no site do Fies. Após essa etapa, o estudante terá até cinco dias úteis para validar a documentação na instituição de ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA). Com os documentos validados, o prazo para que os candidatos procurem o banco parceiro do Fies para assinatura do contrato é de 10 dias.

Fies 2022.1

O Fies 2022 do primeiro semestre ofereceu 66.555 vagas com financiamento a juros zero. Para o segundo semestre serão oferecidas mais 45.445 vagas, totalizando a previsão de 110.100 para o ano.

Podem participar do Fies os estudantes que participaram de alguma edição do Enem entre 2010 e 2021, com média de pelo menos 450 pontos e nota acima de zero na redação. Além disso, é preciso comprovar renda familiar mensal de até três salários-mínimos por pessoa.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil