Danilo Lovisaro dá posse a quatro novos procuradores de Justiça

Na noite desta sexta-feira, 06, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), o Ministério Público do Acre empossou os promotores de Justiça Meri Cristina Amaral Gonçalves, Alessandra Garcia Marques, Francisco José Maia Guedes e Getúlio Barbosa de Andrade no cargo de procurador de Justiça.

A posse foi realizada durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, presidido pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, com a presença do governador Gladson Cameli, o corregedor nacional do MP, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, entre outras autoridades do Legislativo e Judiciário.

A promoção dos novos membros aprovada pelo Conselho Superior em março deste ano movimenta a carreira no Ministério Público acreano, tendo sido uma das primeiras iniciativas de Lovisaro à frente do MPAC.

Em seu discurso, o chefe do MPAC destacou a trajetória dos novos procuradores e pediu ousadia no exercício da nova função. “Cumpram esta nova etapa na carreira de vocês com o mesmo brilho nos olhos do promotor de Justiça substituto. Tragam para o segundo grau aquela ousadia do jovem guerreiro que venceu a batalha, mas que ao longo da sua vida, por ter enfrentado diversas batalhas agora possui a larga experiência de um general, que lutou incansavelmente por Justiça, todos os dias da sua vida como membro do Ministério Público brasileiro”, disse.

Os empossados

A promotora de Justiça Meri Cristina, então titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente, agora responde pela 3ª Procuradoria de Justiça Especializada.

O promotor de Justiça Francisco José Maia Guedes assumiu a 4ª titularidade da Procuradoria de Justiça Especializada por duplo critério. Já o promotor Getúlio Barbosa de Andrade passa a responder pela 5ª titularidade da Procuradoria Cível.

Alessandra Garcia Marques passa a ocupar 1ª Titularidade da Procuradoria Cível. Em nome dos colegas, a procuradora falou dos desafios impostos pela nova missão. “Apesar da realidade que vivenciamos, devemos dizer que estamos alegres pela passagem que aqui é concretizada, ao mesmo tempo que estamos todos cientes de nossos desafios e responsabilidades. Sabemos o peso de nossas funções sobre nossos ombros”, acrescentou.

O corregedor nacional do Ministério Público, que é membro do MPAC, também fez uma fala voltada para os desafios que o país enfrenta e sobre o papel do MP brasileiro. “A sociedade confia e não espera outra coisa que não seja exercer a nossa própria causa: ser Ministério Público, defensor da democracia e do Estado de Direito, especialmente em tempos marcados por diversos desafios”, pontuou.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas