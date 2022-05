Organização que roubava carteiros no Acre é alvo de operação da PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 5, com a cooperação da Polícia Militar do Acre, a Operação “Rapina”, para combater a prática de reiterados roubos a mão armada cometidos contra carteiros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na cidade de Rio Branco.

Ao todo foram cumpridos seis mandados judiciais, sendo um mandado de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, todos na capital.

Durante as investigações, que iniciaram em abril de 2022, a Polícia Federal recebeu notícias de fato advindas dos correios, que narravam a prática de diversos crimes de roubo contra os seus colaboradores. Restou apurado que os assaltantes mediante grave ameaça e violência abordavam os carteiros e os obrigava a seguir o grupo criminoso para outro local, onde os demais integrantes da organização se juntavam, com a finalidade de subtrair todas as encomendas do interior do carro dos correios.

A investigação conduzida pela Polícia Federal no Acre foi denominada de “Operação Rapina”, pois este nome faz referência às aves predadoras, que são conhecidas por raptar suas presas, o que explica o seu nome, que seria sinônimo de roubar violentamente, conduta esta praticada por diversas vezes pela organização criminosa.

Os investigados responderá por três crimes de roubo qualificado, art. 157, §2, II e §2-A, I do C do Código Penal e Organização Criminosa, prevista no artigo 2 da Lei 12.850 de 2013, com penas que podem ultrapassar a 15 anos de reclusão.