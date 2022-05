Podem participar estudantes dos ensinos fundamental e médio

Seguem abertas até o próximo dia 06 de maio as inscrições para a Maratona de Leitura voltada para estudantes de escolas públicas e privadas do país. Trata-se de um concurso de leitura com criação de jogos, com cartas ilustradas, inspirados no acervo disponível na plataforma Árvore Livros.

A oportunidade é direcionada a alunos do ensino fundamental e do ensino médio, mas a pré-inscrição deve ser feita pelo gestor de cada escola ou pelo secretário, subsecretário ou diretor da Secretaria Estadual/Municipal, no caso da rede pública.

Na ocasião, os alunos terão até 10 de junho para criar um jogo com cartas ilustrado, com base nos livros do acervo da plataforma. Eles terão que ler um livro do acervo indicado para cada segmento escolar e com a medição do professor deverão ilustrar as cartas do jogo de imaginação que criarão juntos. As ilustrações devem representar as cenas das histórias.

A Maratona de Leitura visa relacionar o universo dos jogos, da leitura e da criação, estimulando a criatividade de crianças e jovens em diálogo com a Aprendizagem Baseada em Projetos e as competências 3 e 5 da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

A premiação para os participantes inclui troféus e licença de uso da Árvore, para as turmas mais leitoras de escolas não clientes; troféus e Kit Árvore, para turmas mais leitoras de escolas clientes; e as turmas com ilustração vencedora ganham experiência on-line com autor convidado e um jogo Dixit.

Cronograma

Inscrições: 29 de março a 06 de maio

Duração do concurso: 9 de maio a 10 de junho

Envio do trabalho final: 10 de junho

Divulgação do resultado: 30 de junho

Fonte: Agência Educa Mais Brasil