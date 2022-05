Michelle diz que virou padrão mulheres sofrerem assédio na gestão de Bocalom

Mais uma friagem chega ao Acre e nesta quarta-feira, 4, o tempo fica instável, frio e muita chuva deve ocorrer, acompanhada de temporais em algumas áreas.

No Leste e sul do estado, nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o céu fica encoberto e a partir da tarde, as chuvas intensas cessam, mas pode continuar fracas, como uma garoa em alguns pontos. Em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a temperatura cai durante a tarde.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 17 e 19ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 17 e 19ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 18 e 20ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 18 e 20ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 23 e 25ºC, nas primeiras horas do dia;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 27 e 29ºC, no fim da manhã;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 24 e 26ºC, pela manhã.