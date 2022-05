Justiça acreana publica editais para leilões de bens penhorados

As 4ª e 5ª Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco e a Vara Cível da Comarca de Brasiléia publicaram nesta semana editais para oito leilões eletrônicos de bens apreendidos judicialmente que ocorrerão nos meses de junho e julho.

Entre os bens que serão leiloados estão: imóveis, terrenos, veículos, chapa de mármore sintético e vacas leiteiras.

Para qualquer um dos leilões os lances devem ser feitos pela internet, no site www.deonizialeiloes.com.br, devendo os interessados ter feito cadastro no site, no prazo de 24h antes do leilão.

Veja abaixo as datas e os bens leiloados conforme as unidades judiciárias:

4ª Vara Cível de Rio Branco

Dia 6 de junho, com encerramento às 10h, por preço igual ou superior ao da avaliação, o leilão de:

Lote urbano de 276m², localizado na Rua Santo Antônio, Bairro Tancredo Neves, em Rio Branco/AC, avaliado em R$ 50 mil;

Lote urbano de 195,50m², situado na Rua Samuel Elias do Nascimento, Bairro Geni Nunes, na cidade de Feijó/AC, avaliado em R$ 14.948,94;

Lote urbano de 300m², com endereço na Rua Maria Cardoso de Lima, no município de Plácido de Castro, avaliado em R$ 14.250,18.

Se os bens não forem arrematados nesta primeira data, ocorre outro leilão, pela melhor oferta, no dia 20 de junho, com encerramento às 10h.

5ª Vara Cível de Rio Branco

No dia 6 de junho, com encerramento às 10h, ocorre o leilão por preço igual ou superior ao da avaliação dos seguintes bens:

Chapa de mármore sintético, de 3,20 x 1,69, com total de 5,40m², avaliado em R$11.880,00;

Uma motocicleta Honda, CG 125 Titan KS, ano e modelo 2002/2002, avaliada em R$ 3 mil;

Uma motocicleta Honda, NXR150 Bros ES, ano modelo 2010/2011, na cor laranja, avaliada em R$ 8 mil.

Caso, nesse primeiro ato, não sejam vendidos os bens, ocorre novo leilão no dia 20 de junho, com encerramento às 10h, pela melhor oferta.

Além disso, está agendado outro leilão no dia 8 de julho, com encerramento às 10h, por preço igual ou superior ao da avaliação, com segunda data para o dia 22 de julho, com encerramento às 10h, pela melhor oferta, do seguinte imóvel:

Imóvel duplex, com 211,71m², situado na Rua Major Ladislau Ferreira, Bairro Abraão Alab, em Rio Branco/AC, avaliado em R$ 850 mil.

Vara Cível de Brasiléia

Já a Vara Cível de Brasiléia publicou o edital para ocorrer no dia 13 de junho, com encerramento às 11h, por preço igual ou superior ao da avaliação, o leilão de:

40 vacas leiteiras, avaliadas em R$ 40 mil;

Um veículo Nova Saveiro, avaliado em R$ 30 mil

Assim como as outras unidades, se os bens não forem vendidos haverá outro leilão no dia 27 de junho, com encerramento às 11h, por maior oferta.