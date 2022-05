Católicos celebram São Peregrino, protetor contra o câncer

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (SEDUR) publicou na edição desta quarta-feira, 4, o pedido de Licença Prévia ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) para atividade de planejamento dos projetos para construção da ponte sobre o Rio Acre, interligando o Segundo Distrito e a Baixada da Sobral, respectivos acessos e ordenamento no transito no Bairro XV, com extensão de 200m, localizada no Bairro Quinze e Aeroporto Velho no município de Rio Branco.

A falta da ponte foi, inclusive, alvo de protesto de pais e estudantes no dia de ontem na região da Sobral.

A principal justificativa para a construção da nova parte é a implantação do sistema viário que permitirá conectar o segundo Terminal de Integração localizado na Baixada da Sobral ao Terminal Central da cidade, reduzindo sobremaneira o tempo de percurso dos ônibus urbanos, que atualmente se utilizam de vias que apresentam saturação no volume de tráfego durante os horários de pico.

A ponte vai ter cerca de extensão aproximada de 315 metros, contendo acostamentos, elementos separadores de pista e pistas com duas faixas de para cada sentido (mão dupla).

Além da obra da ponte em si, a licitação envolve a duplicação de algumas ruas e o ordenamento do trânsito que muda com o aumento do fluxo de veículos. No bairro XV a cabeceira da ponte será na rua Nossa Senhora da Conceição, que vai ser duplicada em cerca de 185 metros.

Já no bairro Aeroporto Velho, a cabeceira vai ficar na rua Ara, que vai ser duplicada em 430 metros. No bairro do XV, o ordenamento no trânsito vai envolver as ruas Boulevard Augusto Monteiro, Nossa Senhora da Conceição, Dezessete de Outubro, Nossa Senhora das Crianças e Travessa Honório Alves.A nova ponte sobre o Rio Acre faz parte de um programa de obras de cerca de R$ 585 milhões que envolve ainda a construção do Trevo da Corrente e a Orla de Rio Branco.