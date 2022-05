Baleia Rossi garante apoio à candidatura de Mara Rocha ao governo do Acre, diz Flaviano

A sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 4, foi marcada pela presença da deputada federal Jéssica Sales (MDB) no parlamento estadual. Em tratamento contra um câncer, a congressista foi convidada pela mãe, a deputada Antônia Sales (MDB), que presidiu os trabalhos.

De forma serena e emocionada, Jéssica agradeceu a Deus e a todos que emanam força para seu tratamento. “Depois de tudo, posso dizer com toda certeza que minha visão de parlamentar é quanto ao meu trabalho: o que estou fazendo para melhorar?”, questionou acerca das reflexões que faz visando aprofundar seu trabalho pelo povo do Acre.

Para ela, a dor de pais e mães é maior que o do diagnóstico da doença. “Portanto, a luta é pelo povo e é necessário melhorar muita coisa. Não é com agressão, mas com trabalho, respeito e se dando as mãos”.

Eu não encontro sentido em reclamar da vida, mas trabalhar cada vez mais. Tenho orgulho de vocês aqui, da Casa do Povo”, disse, citando o pai, Vagner Sales, ex-integrante da Aleac.

Emocionada com as palavras da filha, a deputada Antônia Sales disse que Jéssica, tem sido o esteio da família com sua fé, alegria e esperança. “Uma pessoa que não pensa somente nela, mas se esforça para ajudar o Acre. A postura de Jéssica é exemplo para mulheres e todas as pessoas que sofrem com o câncer”, frisou.

A deputada aproveitou para criticar a falta de programas melhores elaboradas para dar apoio às pessoas que precisam de fazer tratamento de saúde, especialmente o câncer. “Tenho certeza que minha bandeira de luta é a saúde, e é preciso dar as mãos e trabalhar mais pelo povo”, disse.