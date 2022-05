Acre tem mais de 4 mil famílias a espera de atendimento no Auxílio

De acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), divulgado nesta terça-feira, 3, no Acre, 4.059 famílias estão à espera do Auxílio Brasil, programa de transferência direta e indireta de renda, criado pelo Governo Federal, destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

O estudo ainda revela que 1.050.295 famílias que atendem aos requisitos para receber o benefício, não tiveram acesso a ele em fevereiro deste ano. Mesmo com a informação do Ministério da Cidadania de que as filas tinham zerado em janeiro.

O programa foi lançado no final de 2021, substituindo o Bolsa Família, para ter direito a receber o valor de R$ 400 por mês do provento, é preciso estar cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único).