Serviços, construção e indústria lideram geração de empregos com carteira assinada no Acre em 2022

Em março, a maior parte dos novos empregos formais gerados no Acre vieram do setor de serviços – 509 postos, no total. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o Acre teve um saldo positivo de 762 vagas formais de trabalho no mês de março, após ter obtido um saldo de 690 vagas em fevereiro.

Os dados mostram que saldo em março foi registrado em três dos cinco grupos de atividades econômicas, com ênfase, conforme já citado, pelo setor de serviços. Esses empregos ofertados por serviços estão distribuídos principalmente nas atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas.

Em seguida o setor da construção civil abriu 293 vagas e a indústria, 19. O comércio apresentou, pelo terceiro mês seguido, saldo negativo (-34).

O Setor de agropecuária também apresentou saldo negativo no mês (-25). No acumulado do ano (janeiro a março) o saldo total no Acre foi de 1.632 vagas -sendo que o setor de serviços foi o que apresentou o maior saldo (1.244 novos empregos), seguido pelo da Construção (533) e da Indústria (175).

Os setores de agropecuária (-3) e comércio (-317) apresentam saldo negativo no ano. Organizadora dos dados, a equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre informa que está elaborando o Boletim Completo do mercado de trabalho formal de abril de 2022.