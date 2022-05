Petecão cobra governo por falta de licitação, manutenção de ramais e diz que R$ 28 milhões estão parados

O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou, nesta terça-feira, 2, a liberação de mais uma parcela do convênio destinado à manutenção e recuperação de ramais no Acre, no valor de R$ 7 milhões. A verba é proveniente de emenda da bancada ao Orçamento da União de 2017, totalizando o valor de R$ 94 milhões.

O senador Petecão faz questão de enfatizar a união da bancada para garantir segurança, trafegabilidade e escoamento da produção. “Essa é uma luta dos deputados federais e senadores, que sempre estiveram unidos para assegurar mais investimentos para nosso estado”, disse.

Petecão fez duras críticas ao governo estadual pela lentidão na manutenção e recuperação dos ramais. O senador explica que, do valor total, foram pagos apenas R$ 26 milhões, isso porque os recursos somente são liberados conforme as obras avançam.

Falta de licitação

Levantamento realizado pelo coordenador da bancada, por meio do sistema de Convênios do governo federal, aponta que, dos R$ 94 milhões, viabilizados pela bancada, ainda faltam 30% serem licitados. “Ainda há quase R$ 28 milhões parados aguardando o governo do Estado reprogramar e concluir as licitações. Estamos falando de um convênio de 2017, que o dinheiro está parado. Dinheiro tem, falta ação”, cobrou Petecão.

Ramais de cinco cidades do Acre serão beneficiados

Segundo o coordenador, foram pagos pouco mais de R$ 7 milhões ao governo. As melhorias, que serão executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), beneficiarão ramais nos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Porto Acre e Rio Branco.

Com os valores viabilizados pela bancada federal estão sendo executadas obras em Brasileia, nos ramais do km 18 e 19; Em Epitaciolândia, as melhorias estão sendo realizadas no Ramal da Torre, Ramal das Cutias e no Ramal da Estrada Velha.

Em Plácido de Castro, as obras estão sendo executadas no Ramal Mendes Carlos, do km 01 ao km 45; Porto Acre, nos ramais Esquerda, Palmeia e Varadouro (Ramal Capixaba), e no Ramal Boa Fé. Já na capital Rio Branco, será beneficiado o Ramal Belo Jardim.