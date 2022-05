Marcha Para Jesus é marcada para dia 17 de junho e deve contar com a presença de Bolsonaro

Foi confirmada, em reunião no Palácio da Alvorada, no Distrito Federal, que a Marcha pra Jesus 2022 será realizada no dia 17 de junho no Estado do Acre. A informação foi confirmada pelo pastor Paulo Machado, representante da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre).

A data do evento, antes marcada para o dia 18 de junho, precisou ser remarcada para o dia 17 do mesmo mês, tendo em vista que o Estado do Mato Grosso marcou a data do evento para o dia 18. Em meio a possibilidade de Bolsonaro não participar da agenda no Acre, Paulo Machado decidiu antecipar o evento que será realizado em uma sexta-feira.

Machado destacou que na reunião, pastores de diferentes denominações religiosas estiveram reunidos para alinhamento da agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro, que deve participar das marchas para Jesus em todo o país. “Foi uma benção. Ele se fará presente no Acre na nossa Marcha em 17 de Junho. Será um grande avivamento para o Acre”, declarou.