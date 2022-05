Rocha diz que governo vai gastar mais com empresa da família de Ulysses em 6 meses do que com a PM em 1 ano

O vice-governador Wherles Rocha (MDB) usou as redes sociais na noite de domingo, 1° de maio, para relatar supostas irregularidades no contrato firmado com dispensa de licitação entre o governo do Acre e a empresa pertencente a família do coronel Ulysses Araújo – VIP Segurança Privada LTDA, no valor superior a R$ 9 milhões.

LEIA TAMBÉM: Empresa da família do Coronel Ulysses, que disputará eleições, ganha contrato de R$ 9 milhões na Sesacre sem licitação

O contrato foi assinado pela Secretaria Estadual de Saúde, Paulo Mariano, no último dia 3 de março e publicado na edição do Diário Oficial no último dia 28 de abril. A empresa VIP Segurança Privada LTDA, deverá fornecer vigilância armada para garantia da segurança física das áreas internas e externas dos prédios administrativos e unidades hospitalares. O valor do contrato é de R$ 9.234.242,28.

Rocha destacou ainda que a Secretaria de Estado de Licitações – SELIC não funciona no Acre e relembrou as inúmeras dispensas de licitações com empresas oriundas do Estado do Amazonas já denunciadas aos órgãos de controle. “Algumas delas já denunciei nos órgãos de controle, mas parece que não estão muito preocupadas. O Acre tem uma secretaria de licitação, mas parece que não funciona”, declarou.

Além disso, o militar fez um breve levantamento que apontou que com base no censo do IBGE de 2020, que estimou que o Acre conta com mais de 894 mil habitantes, cada acreano deverá pagar a VIP algo em torno de R$ 10,32 centavos pelo período de 6 meses. Em paralelo ao levantamento, Rocha ironizou a justificativa para a dispensa de licitação. “Muito estranho”, indagou.

Além disso, Rocha comparou ainda que o governo deverá gastar mais com a segurança dos hospitais no período de seis meses do que com a segurança da população em todo o Estado do Acre, haja vista que, de acordo com dados da Lei Orçamentária Anual (LOA), o Acre vai gastar pouco mais de R$ 16,5 milhões em 2022, ou seja, cada morador deverá contribuir com R$ 9,24 centavos pela segurança ostensiva pelo mesmo período de seis meses. “Em um ano o Estado gastaria mais de R$ 18,5 milhões com a segurança dos hospitais enquanto gastaria apenas R$ 15 milhões com a segurança das famílias acreanas. Isso é um absurdo”, comentou.