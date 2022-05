PRF prende criminoso com caminhonete roubada na BR-317; família estava refém

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal, resultou na prisão de Jorge Luiz Soares da Silva, de 26 anos, no final da tarde deste domingo, 1°, após ser abordado com uma caminhonete roubada na BR-317.

Segundo informações da polícia, cinco criminosos invadiram uma residência pela madrugada deste domingo e em posse de armas fogo, renderam e amarraram toda a família os fazendo reféns. Em seguida, os bandidos roubaram vários pertences da casa e alguns celulares.

Pela manhã o proprietário da caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, se deslocou até a residência aonde estava ocorrendo o roubo e lá foi abordado por três criminosos armados, que o colocaram amarrado juntamente com a família que estava sendo mantida refém.

Dois criminosos ficaram na casa com as vítimas e os outros três bandidos roubaram a caminhonete com alguns pertences da casa. Pelo turno da tarde uma das vítimas que estava com um celular conseguiu acionar a Polícia Militar e informar que bandidos estavam mantendo toda sua família refém. Quando os policiais chegaram ao local, os criminosos já havia fugido da residência e as vítimas já haviam se libertado.

A Polícia Rodoviária Federal, foi informada sobre o roubo da caminhonete e conseguiu abordar um dos bandido com a caminhonete roubada, no trecho entre o município de Xapuri a Brasileia. O criminoso que conduzia o veículo tinha como destino o país vizinho, a Bolívia, onde iria deixar a Toyota Hilux.

Foi dada voz de prisão e Jorge Luiz foi encaminhado a Delegacia especializada para os devidos procedimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.