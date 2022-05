Petecão viabiliza construção de Conchas Acústicas em três cidades do interior do Acre

Nesta segunda-feira, 2, começaram as obras no Hospital do Idoso, em Rio Branco, que buscam trazer melhorias e adequações na sua estrutura física. No projeto está incluso a construção de uma rampa de acesso com corrimão, e um piso tátil, que orientará os pacientes com deficiência visual ou com baixa visão.

A iniciativa será realizada por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), com recursos próprios do governo do Estado.

Será criado ainda, um novo espaço de atendimento para terapia ocupacional, que trabalhará o desenvolvimento cognitivo dos pacientes, e feito reparos na parte ambulatorial, nos leitos da enfermaria e na parte externa do hospital. A previsão de entrega deve acontecer no final do mês de março.