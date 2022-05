Mulher morta a tiros pelo ex no Sicredi do Acre já teve casa invadida pelo acusado e não registrou BO

A tragédia ocorrida na manhã desta segunda-feira, 2, dentro de uma agência do Sicredi, no município de Acrelândia, pode ser explicada por motivos passionais. Tatiany Lima Néri, de 33 anos, era natural do próprio município.

Testemunhas que conheciam o casal afirmam que o vigilante Kennedy Souza Fontenele não aceitava o fim do namoro com Taty e algumas semanas atrás já tinha invadido a casa da vítima, que preferiu não registrar um boletim de ocorrências.

Kennedy seria do município de Plácido de Castro. De acordo com o perito criminal do IML, Marcos Lourenço, Taty foi morta com três tiros. “Fomos acionados e quando chegamos aqui nos deparamos com os dois já mortos. Verificamos três disparos na Tatiany e após cometer o crime, ele atirou na própria cabeça”, explica.

A vida de Tatiany é marcada por tragédias recentes. Alguns anos atrás, o pai se matou e um irmão morreu algum tempo depois vítima de acidente de moto.