Morre na Pronto Clínica o bioquímico Luiz Augusto Batista, aos 72 anos

Mais do que simplesmente a moto mais vendida da marca no Brasil, a BMW R 1250 GS é o modelo mais popular da divisão Motorrad no mundo inteiro, tendo vendido mais 60 mil unidades globalmente ao longo do ano passado. E isso ocorre mesmo com um detalhe pesado para o bolso: seu preço básico por aqui começa a partir da casa dos R$ 109 mil.

Enquanto a geração seguinte não chega, o que deve acontecer no fim deste ano, podendo se chamar BMW R 1300 GS, a marca apresentou uma nova versão para as duas variantes da moto que é montada em Manaus (AM): R 1250 GS e R 1250 GS Adventure Triple Black que, como o nome diz, apostam em um visual escurecido.

As R 1250 GS Triple Black são, no momento, exclusividade do mercado brasileiro. Essa nova linha traz o pacote: OPTION 719. O Option 719 Billet Pack Shadow I e II, diferenciam a R 1250 GS da versão padrão da Triple Black.

As grandes novidades são:

– Farol adaptativo

– Piscas multifuncionais

– Modos de pilotagem PRO

– Bancos aquecidos

– Faróis Auxiliares de LED

Os poderosos faróis auxiliares de LED fazem parte do pacote de opcionais Premium da R 1250 GS Adventure e garantem melhor visibilidade para o motociclista por proporcionar uma iluminação diferenciada da pista.

*Todos os acessórios originais BMW comercializados nas concessionárias autorizadas do Brasil são homologados.

O pack Option 719 Shadow traz destaque ao caráter esportivo da moto com componentes de alta qualidade de alumínio em preto/prata. O pacote inclui uma tampa frontal da carcaça do motor e as tampas das válvulas, a tampa da bobina de ignição e o parafuso de enchimento de óleo.

Seu MOTOR É BOXER BICILÍNDRICO – Gerando 136cv de potência, e 14,3 kgfm de torque.

O pacote Shadow II, possui componentes em alumínio anodizado em preto/prata, que também realçam a esportividade do modelo. Os manetes e os pedais são de grande valor, e adaptam-se perfeitamente. As tampas do depósito de compensação e os retrovisores combinam estilo e funcionalidade.

De acordo com a fabricante, o preço público sugerido para a BMW R 1250 GS Triple Black é de R$ 116.500,00 ou R$ 6.550,00 a mais sobre o preço base da moto. Já pela R 1250 GS Adventure Triple Black cobram-se R$ 131.500,00 ou R$ 7.000,00 a mais sobre a tabela básica da moto, que é de R$ 124.500,00.

Com informações das páginas Motor1.com e BMW Motorrad.

