Suposta fraude em concurso da Secretaria de Educação vira alvo de investigação do Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) resolveu abrir um inquérito civil para apurar supostas irregularidades cometidas na realização do concurso público da educação no município de Rio Branco em 2019. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico no último dia 25 de abril.

De acordo com a promotora de justiça, Laura Cristina de Almeida Miranda, o órgão controlador recebeu uma denúncia noticiando possível fraude no concurso público para provimento de vagas do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEME, do Município de Rio Branco – Edital n. 01/2019, de 15 de outubro de 2019.

Os supostos erros citados no certame ocorreu após alguns vídeos viralizarem nas redes sociais, onde candidatos mostraram que as provas da tarde foram entregues de manhã pela organizadora do concurso, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

A promotora destacou que diante dos fatos resolveu instaurar um inquérito civil para verificar a procedência das alegações de fraude no Edital n. 01/2019, da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco – SEME.