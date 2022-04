Lenilda conta porque deixou Santa Catarina para retornar ao Acre e revela que já foi vítima de fake news: “disseram que eu fui presa com cocaína”

Depois de quase 10 anos fora da programação da televisão acreana, a jornalista Lenilda Cavalcante está de volta e participou de uma entrevista no Bar do Vaz, no ac24horas com o apresentador Roberto Vaz.

A profissional da comunicação falou dos diversos casos polêmicos que cobriu enquanto trabalhava na TV Gazeta, e o apresentador não fugiu de nenhum caso “polêmico” em que Lenilda esteve envolvida.

Ela respondeu sobre a polêmica reportagem na época da Operação G7, sobre as marmitas que tinham Carne de Tatu no Leite da Castanha, que foram servidos para os presos da época. Sem desculpas, ela respondeu que foi um dos seus últimos vídeos gravados para o programa a qual trabalhou, o Gazeta Alerta, e disse que muitas pessoas comentaram a situação e depois disso saiu do programa. “Eu fui expulsa do TV Gazeta, eu estava indo trabalhar, aí me ligaram e disseram que eu não fazia mais parte do quadro. Um dia antes eu tinha feito uma operação com gente duvidosa e entendi tudo”, comentou.

Cobrindo a íntegra das ações que aconteciam na capital do Acre, a repórter disse que não mudou seu jeito de fazer reportagem, sempre com muita responsabilidade e respeito e Contou como foi o retorno ao trabalho do que sempre gostou de fazer e mesmo em meio a um tratamento de saúde, decidiu que iria voltar para o Estado e para o jornalismo. “Eu morava em uma ilha em Santa Catarina e de repente surgiu uma ligação, que não era de onde eu estou hoje, era para ajudar um grupo de amigos e eu me propus vir e alavancar. E em uma noite a deputada Antônia Lúcia me liga”, afirmou.

Assista a entrevista na íntegra: