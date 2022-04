Governador rebate críticas de JV: “está buscando holofotes por causa das pesquisas”

A juíza da Vara de Roubos e Extorsões de Rio Branco, Thais Kalil, aceitou a denúncia do Ministério Público contra Alcicley Figueiredo de Medeiros e Rodrigo Filgueira do Nascimento, que passaram da condição de acusados para réus no inquérito que apura o assassinato do Bombeiro Civil Kemerson Ramon de Oliveira, morto a tiros no ano passado quando chegava em casa no bairro da Bahia. Os dois irão responder por crime de latrocínio, que é o assalto seguido de morte.

O crime ocorreu na noite do dia 14 de janeiro do ano passado e o plano dos bandidos era roubar a arma do trabalhador, que seria uma pistola. Kemerson Ramon chegava em sua casa à Travessa Globo, no bairro da Bahia, quando foi abordado pelos dois homens que o estavam esperando. Ao revistar o Bombeiro Civil e descobrir que o mesmo estava desarmado, estes o mataram com um tiro à queima roupa e fugiram.

Durante as investigações da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) os autores do delito foram identificados e o delegado responsável pelo inquérito representou pela prisão preventiva de ambos. O mandato de Rodrigo Filgueira do Nascimento foi cumprido no presídio, já que o mesmo havia sido preso em flagrante por outro delito, enquanto que Alcicley Medeiros foi preso no dia 18 de março último. O próximo passo será a audiência de instrução e julgamento.