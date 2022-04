BMW lança duas novas versões para a R1250 GS, o mais popular modelo Motorrad no mundo

Viagem astral (experiência fora do corpo físico), espiritualidade, mediunidade/parapsiquismo, terapia em alinhamento energético e terapia de captação psíquica (vidas passadas) são alguns dos assuntos desta semana no CipódCast – Na Ponta do Cipó.

O parapsiquismo é a condição de se vivenciar percepções além dos sentidos do corpo físico. Ou seja, as percepções que vão além do tato, olfato, paladar, audição e visão, permitindo a observação do intercâmbio do indivíduo com as múltiplas dimensões.

O convidado foi o parapsiquista Tato Ferrari, que é projetor astral, terapeuta holístico e designer sensitivo. Na conversa, ele fala sobre assuntos que possuem explicação científica, como o fenômeno da paralisia do sono, e sobre outros que nem tanto.

Um dos momentos mais interessantes da conversa ocorre quando ele fala sobre assédio sexual em outras dimensões, ou seja, da possibilidade (acredite) de o indivíduo que está fazendo a terapia de viagem astral ser estuprado enquanto dorme.

Em outro ponto, o parapsiquista afirma que já transou no plano astral e que, por várias vezes, traiu a mulher em outra dimensão. Em outras palavras, ele afirma que os espíritos fazem orgias entre eles mesmos e com pessoas desse plano que estão fora do corpo.

