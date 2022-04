Tempo no Acre será abafado, com muito calor e chances de temporal nesta sexta-feira

Depois de quase um mês de buscas e investigações, agentes da Delegacia Geral de Polícia de Sena Madureira, a 146 quilômetros da capital, apreenderam o adolescente K.N.S., de 17 anos, que deverá ser internado em uma unidade socioeducativa do município. Ele seria o responsável por um homicídio tentado contra outro adolescente e pelo assassinato da estudante Kailiane Ferreira Liberalino, de 18 anos, no mês de março.

Na noite do dia 23 do último mês, a estudante Kailiane Ferreira, que tinha comemorado aniversário de 18 há dois dias, estava na casa onde morava com o filho, uma irmã e a mãe, no bairro do Segundo Distrito, em Sena Madureira. Os moradores ouviram tiros e a jovem, mesmo dentro de casa, correu na tentativa de se abrigar em local mais seguro.

Sua trajetória foi cortada por um projétil de arma de fogo de grosso calibre, que transfixou a parede de madeira e a atingiu nas costas, à altura das costelas. A jovem caiu no solo e ficou agonizando pedindo socorro à mãe. O SAMU foi acionado e chegou a conduzir a garota ao hospital João Câncio Fernandes, onde infelizmente morreu.

A polícia já sabia que o tiro não havia sido direcionado à Kailiane, e que esta tinha sido atingida por uma bala perdida, no entanto, tinha quase certeza de que o autor do disparo havia sido o mesmo homem que antes tinha tentado matar um adolescente. Com a prisão do menor, ele confessou a autoria dos delitos.